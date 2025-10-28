Logo SportMediaset

Calcio

Verona, in attacco ancora la coppia Giovane-Orban

28 Ott 2025 - 22:07
© Getty Images

© Getty Images

Rifinitura per il Verona oggi, in vista della trasferta di Como. Da valutare la condizione del difensore Nunez, uscito anzitempo nella gara con il Cagliari e sostituito da Bella-Kotchap, che potrebbe essere confermato nella difesa gialloblù. Nonostante le uscite prima della fine del match, hanno pienamente recuperato sia Belghali che il brasiliano Giovane. E si ripartirà proprio dalla coppia d'attacco Giovane-Orban per cercare punti al Senigaglia. Difficile ipotizzare turn-over in fase offensiva, mentre due dovrebbero essere le novità. Ballottaggio a centrocampo tra Bernede e Akpa Akpro, mentre sulla corsia di sinistra Frese è favorito su Bradaric.

23:21
Atalanta, Juric: "Dominato in lungo e in largo, meritavamo di vincere. Lookman che spettacolo"
23:04
Napoli, Anguissa: "Il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta"
22:10
Milan, infortunio per Gimenez contro l'Atalanta
22:07
Verona, in attacco ancora la coppia Giovane-Orban
21:38
Lecce, Di Francesco: "Non meritavamo di perdere. Camarda? Gli servirà per crescere"