Verona, in attacco ancora la coppia Giovane-Orban

Rifinitura per il Verona oggi, in vista della trasferta di Como. Da valutare la condizione del difensore Nunez, uscito anzitempo nella gara con il Cagliari e sostituito da Bella-Kotchap, che potrebbe essere confermato nella difesa gialloblù. Nonostante le uscite prima della fine del match, hanno pienamente recuperato sia Belghali che il brasiliano Giovane. E si ripartirà proprio dalla coppia d'attacco Giovane-Orban per cercare punti al Senigaglia. Difficile ipotizzare turn-over in fase offensiva, mentre due dovrebbero essere le novità. Ballottaggio a centrocampo tra Bernede e Akpa Akpro, mentre sulla corsia di sinistra Frese è favorito su Bradaric.