Verona, Bertolini: "Prestazione che ci dà fiducia per il futuro"

Anche il vice allenatore del Verona Alberto Bertolini, che stasera ha fatto le veci dello squalificato Zanetti, non ha nulla da rimproverare ai suoi giocatori, autori di una partita di carattere: "Abbiamo dato tutto. Siamo stati anche un po' sfortunati: siamo stati obbligati a cambiare Dawidowicz e Faraoni a fine primo tempo. Per fare risultato fuori casa con la Juve bisogna che ti vada tutto bene: se quel super gol di Suslov fosse stato regolare forse avremmo potuto farcela". Il muro dell'Hellas ha retto fino a 20 minuti dalla fine, abbattuto dal gol di Thuram: "Abbiamo retto finché abbiamo potuto: abbiamo dimostrato grande tenacia e unità. Noi i punti dobbiamo farli in casa, nelle nostre partite. Stasera era un bonus: mancavano 20 minuti e non siamo riusciti a resistere. Questa prestazione però ci dà fiducia e ci fa guardare al futuro con ottimismo: col Bologna metteremo in campo tutto quello che abbiamo".