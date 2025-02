Venezia, verso Genova con il dubbio Ben Yedder

Nelle prossime ore. il board del Venezia deciderà se procedere con il tesseramento di Ben Yedder, 35 anni ad agosto, attaccante francese svincolatosi a giugno dal Monaco, dove nella scorsa stagione aveva realizzato 20 reti in 34 gare in tutte le competizioni. Con i monegaschi ha segnato 118 gol in 5 anni, risultando il secondo miglior marcatore nella storia del club dopo Delio Onnis. Ieri sono stati fugati i dubbi sulla condizione fisica ed è stato trovato un accordo sull'ingaggio per i prossimi cinque mesi: resta il nodo dell'aspetto etico, che sta rallentando la trattativa. L'attaccante ha subito una condanna per violenza - pena sospesa - ed è atteso da un altro processo a maggio dopo la citazione dell'ex moglie. Nel caso ci fosse l'ok della presidenza, Ben Yedder sarebbe già disponibile per la trasferta di lunedì a Genova, in cui Di Francesco dovrebbe finalmente recuperare anche Sverko in difesa e Duncan a centrocampo. Con gli otto nuovi acquisti di gennaio (nove con l'attaccante francese) per i lagunari inizierebbe una sorta di nuovo mini campionato di 14 gare.