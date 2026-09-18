Venezia, Stroppa: "Lazio una delle più in forma del campionato"

"È una delle squadre più in forma del campionato, come si è visto soprattutto nel primo tempo contro il Milan. Ha giocatori che individualmente possono risolvere la partita in ogni momento. Ha valori importanti e un collettivo di spessore". Così Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha descritto la Lazio nella conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga al Penzo. Il tecnico arancioneroverde è consapevole delle difficoltà, con la sua squadra ancora a zero punti in classifica, ma mantiene la fiducia sul lavoro svolto. Ha mostrato fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra, sottolineando come i risultati possano arrivare con il tempo e con la continuità nel lavoro quotidiano. Stroppa ha ribadito che la squadra "si allena con la testa giusta" nonostante le assenze in infermeria che hanno pesato fin qui. "Abbiamo fuori Basic e Busio, due terzi del centrocampo titolare, ma stiamo recuperando chi era indietro di condizione", ha spiegato, evidenziando il continuo adattamento per sopperire alle defezioni e trovare il giusto assetto, anche con nuovi innesti come Juan Jesus che "ci può dare tanto a livello di attenzione e comunicazione". Ha aggiunto che l'inserimento dei nuovi elementi verrà gestito con gradualità per non alterare equilibri e dinamiche di gioco. Il tecnico ha escluso cambi tattici radicali, assicurando che la preparazione è identica alle altre partite, seppur con contromisure specifiche per la Lazio. Guardando alla classifica, l'allenatore ha ammesso che "lo zero è un macigno", ma ha sottolineato gli aspetti positivi nelle prestazioni e la competitività della rosa: "Una volta al completo questa squadra è molto competitiva. Ho fiducia in questi ragazzi", ha concluso, lanciando un messaggio ai tifosi e alla piazza, pronti a sostenere la squadra al Penzo. Stroppa ha rivolto un esplicito invito ai tifosi a restare vicini alla squadra, spiegando che "il sostegno della piazza può fare la differenza nelle partite in casa".