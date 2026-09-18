Como, Fabregas: "Frosinone? Tra le cinque partite più difficili del campionato"

Cesc Fabregas non pensa alla sfida di domani all'Olimpico tra Roma e Inter come a un'occasione per agganciare la vetta. "Sarà una grande partita, che guarderò da appassionato di calcio perché di fronte ci sono due squadre molto forti". Uno scontro diretto che, in caso di vittoria del Como, potrebbe portare i biancoblu in testa: "Ma a questo non penso, non la vedo come una gara tra due nostre concorrenti dirette". La trasferta di Frosinone, dove il Como giocherà domenica pomeriggio, per Fabregas è "una delle cinque partite più difficili del campionato. Loro stanno andando veramente bene, sono in grande fiducia, quando li guardo vedo undici amici che danno tutto uno per l'altro, è una squadra che mi piace molto. A noi servirà la partita perfetta".