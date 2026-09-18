Bologna, i primi convocati di Palladino: c'è Orsolini, out Dovbyk

Graditi ritorni e forfait in attacco sono il leitmotiv della prima lista dei convocati annunciata da Raffaele Palladino. Per il match di domani, avversario il Torino, tornerà a disposizione Riccardo Orsolini, out da circa venti giorni. A lasciare l'infermeria, assieme all'esterno azzurro, sono anche Zortea, El Azzouzi e Happonen. Non sarà della partita, invece, Artem Dovbyk.