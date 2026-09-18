Bologna, i primi convocati di Palladino: c'è Orsolini, out Dovbyk

Graditi ritorni e forfait in attacco sono il leitmotiv della prima lista dei convocati annunciata da Raffaele Palladino. Per il match di domani, avversario il Torino, tornerà a disposizione Riccardo Orsolini, out da circa venti giorni. A lasciare l'infermeria, assieme all'esterno azzurro, sono anche Zortea, El Azzouzi e Happonen. Non sarà della partita, invece, Artem Dovbyk.
Questi i 26 di Palladino:
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.