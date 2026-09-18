La Uefa paga già 1,3 miliardi dopo una giornata di Champions: quanti soldi vanno alle italiane

La Uefa distribuisce 1,3 miliardi per la Champions League: ecco quanto incassano Inter, Roma, Napoli e Como tra quota fissa e value pillar

18 Set 2026 - 15:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Real-Inter Champions 26/27 © italyphotopress

Real-Inter Champions 26/27 © italyphotopress

La Uefa ha dato il via alla prima tranche di pagamenti per la Champions League 2026/27, distribuendo oltre 1,3 miliardi di euro complessivi tra gettoni d'ingresso e il 75% del value pillar, voce che unifica market pool e ranking storico. Lo scrive Calcio e Finanza.

Le quattro squadre italiane incassano già un bottino superiore ai 147 milioni di euro totali: Inter, Napoli, Roma e Como ottengono subito una quota fisso-partecipazione di 17,87 milioni a testa (in attesa del saldo finale a 18,62 milioni), a cui si sommano i dividendi del pilastro di valore legati allo storico europeo.

L'Inter si assicura 42 milioni di euro (24,01 milioni dal solo value pillar), seguita dalla Roma con poco meno di 41 milioni, poi vengono Napoli con oltre 37 milioni e Como che, nonostante l'assenza di trascorsi internazionali, incassa oltre 27,5 milioni di euro.

Ultimi video

01:16
La notte di Ni-gol

La notte di Nico-gol: "Il segreto? La fiducia"

02:33
Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

03:40
Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

02:42
Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

01:48
I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

01:34
Bologna, ecco Palladino

Bologna, ecco Palladino: "Qui per un progetto"

01:57
La Liga torna su Mediaset

La Liga torna su Mediaset: domenica Atletico-Real

02:44
Il Fenomeno fa 50!

Ronaldo il Fenomeno compie 50 anni "tra leggenda e poesia"

01:47
DICH GATTUSO PRE VENEZIA - LAZIO 18/9 DICH

Gattuso: "Contro il Venezia voglio una Lazio col veleno e senza presunzione"

01:42
Ecco l'Italia di Mancini

Ecco l'Italia di Mancini: oggi i convocati

01:29
Napoli a Firenze: storia

Napoli a Firenze: nel 2018 sorrise... Allegri

02:00
Goncçalo Ramos e Ruben Amorim

Milan, non solo Amorim: anche per Ramos scatta l'ora della verità

Claudio Raimondi
01:48
Malen, obiettivo Inter

Malen, obiettivo nerazzurro: non ha mai segnato all'Inter

01:51
Lautaro, obiettivo Roma

Lautaro, obiettivo Roma: il capitano in fiducia

01:55
Il progetto di Gasp

Il progetto di Gasp: tutta Roma sogna con lui

01:16
La notte di Ni-gol

La notte di Nico-gol: "Il segreto? La fiducia"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

DICH KALULU PRE NEC DICH

Kalulu su Kolo Muani: "Sappiamo che ci darà una grande mano, non ho dubbi sulle sue qualità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Silvio Baldini
18:15
L'Italia U21 a caccia del pass europeo: quattro novità nei 25 azzurrini di Baldini
17:56
Archiviazione 'bussate Var', l'AIA: "Sempre convinti della correttezza dei nostri arbitri"
16:39
Fiorentina, Vanoli: "Napoli forte ma da affrontare senza nessuna paura"
16:38
Napoli, Manna e il tatuaggio-omaggio a Noyz Narcos
16:30
La Russia giocherà il Mondiale U15, c'è l'ok della Fifa