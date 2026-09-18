La Uefa paga già 1,3 miliardi dopo una giornata di Champions: quanti soldi vanno alle italiane

Real-Inter Champions 26/27 © italyphotopress
La Uefa ha dato il via alla prima tranche di pagamenti per la Champions League 2026/27, distribuendo oltre 1,3 miliardi di euro complessivi tra gettoni d'ingresso e il 75% del value pillar, voce che unifica market pool e ranking storico. Lo scrive Calcio e Finanza.
Le quattro squadre italiane incassano già un bottino superiore ai 147 milioni di euro totali: Inter, Napoli, Roma e Como ottengono subito una quota fisso-partecipazione di 17,87 milioni a testa (in attesa del saldo finale a 18,62 milioni), a cui si sommano i dividendi del pilastro di valore legati allo storico europeo.
L'Inter si assicura 42 milioni di euro (24,01 milioni dal solo value pillar), seguita dalla Roma con poco meno di 41 milioni, poi vengono Napoli con oltre 37 milioni e Como che, nonostante l'assenza di trascorsi internazionali, incassa oltre 27,5 milioni di euro.