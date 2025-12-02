Venezia, Stroppa: "Contro l'Inter spazio a chi ha giocato di meno"

"I ragazzi stanno crescendo tutti, farli scendere in campo a San Siro non è da considerarsi come un premio, è invece dare ai giocatori una possibilità di mettere minuti nelle gambe. Ci aspettano turni importanti di campionato e così facendo posso avere la possibilità di attingere al meglio dalla rosa nelle prossime partite", ha aggiunto. "Siamo una squadra giovane, la terza più giovane del campionato, questo ci dà la possibilità di sbagliare e quindi di crescere come giocatori. San Siro fa mancare il fiato, potremo affrontare il match con la giusta spensieratezza sapendo di non aver nulla da perdere, ma cercando di essere all'altezza di un appuntamento del genere. La squadra è in piena salute, sta bene ed è una possibilità di crescita per tutti quanti", ha concluso.