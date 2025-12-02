Logo SportMediaset

Calcio

Venezia, Stroppa: "Contro l'Inter spazio a chi ha giocato di meno"

02 Dic 2025 - 14:53
© Getty Images

© Getty Images

"Per la partita contro l'Inter darò spazio a chi fino ad ora ha giocato meno. Ho una rosa competitiva e quello di domani sarà un test che mi serve per valutare chi ha avuto meno spazio fino ad ora. Sarà una gara in cui si vedrà grandissima qualità in campo, affrontiamo una squadra straordinaria che ha tutto per far bene, sarà un bella prova per noi. E' una partita da affrontare con coraggio ed equilibrio, cercheremo di fare la nostra partita sapendo che di fronte avremo un top team!", Così Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, alla vigilia dell'appuntamento degli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21.00 a San Siro.

"I ragazzi stanno crescendo tutti, farli scendere in campo a San Siro non è da considerarsi come un premio, è invece dare ai giocatori una possibilità di mettere minuti nelle gambe. Ci aspettano turni importanti di campionato e così facendo posso avere la possibilità di attingere al meglio dalla rosa nelle prossime partite", ha aggiunto. "Siamo una squadra giovane, la terza più giovane del campionato, questo ci dà la possibilità di sbagliare e quindi di crescere come giocatori. San Siro fa mancare il fiato, potremo affrontare il match con la giusta spensieratezza sapendo di non aver nulla da perdere, ma cercando di essere all'altezza di un appuntamento del genere. La squadra è in piena salute, sta bene ed è una possibilità di crescita per tutti quanti", ha concluso. 

