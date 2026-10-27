Svizzera reintegra Xhaka ed Embolo dopo caso falsi certificati Covid

27 Ott 2026 - 17:51
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Granit Xhaka torna a ricoprire il ruolo di capitano della nazionale svizzera, dopo aver saltato quattro partite per aver ammesso di aver utilizzato certificati vaccinali falsi durante la pandemia di Covid-19. Anche l'attaccante Breel Embolo - coinvolto a settembre in un caso analogo - è tornato convocabile per le due partite di Nations League in programma il mese prossimo, come reso noto dalla Federazione calcistica svizzera in un comunicato. "Sono lieto di poter effettuare nuovamente le mie convocazioni senza restrizioni in vista delle partite di novembre", ha dichiarato il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin. Secondo quanto riferito dalla Federazione, Yakin, il suo staff e i giocatori si sono espressi all'unanimità a favore della permanenza di Xhaka nel ruolo di capitano. Questo mese, Xhaka ha rivelato di aver ricevuto una condanna con la condizionale (periodo di prova di due anni) per aver ottenuto un falso documento vaccinale nel 2022. Il giocatore ha dovuto coprire le spese processuali e gli è stata inflitta una multa di 150.000 franchi svizzeri (circa 180.000 dollari), la cui esecuzione è rimasta sospesa.

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