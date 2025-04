Venezia, Idzes: "C'è rabbia, dobbiamo continuare a crederci"

"È difficile commentare questa partita, perché abbiamo segnato due gol in rimonta recuperando lo svantaggio. Subito dopo però, abbiamo incassato il pareggio e per questo siamo arrabbiati. A caldo sembrano due punti persi, ma se devo essere sincero il 2-2 è un risultato tutto sommato giusto". Così il difensore olandese del Venezia, Jay Idzes, dopo il pareggio con l'Empoli. "Dobbiamo continuare a crederci, perché ci aspettano ancora cinque partite importanti. È vero, c'è delusione, ma tutti noi ci crediamo. Voglio ringraziare la Curva e tutti i nostri tifosi: loro sono sempre al nostro fianco seguendoci ovunque e sostenendoci in ogni momento. Noi vogliamo continuare a dare tutto per la nostra città e questo club, provando insieme a loro a raggiungere l'obiettivo finale", ha aggiunto.