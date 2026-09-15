Torino, si ferma Che Adams: salta il Bologna e non va in nazionale

Brutte notizie in casa Torino dopo la sconfitta contro la Roma: lesione distrattiva agli adduttori per Che Adams, che sarà costretto a saltare la partita contro il Bologna e a rinunciare alle partite di nations League che avrebbe dovuto disputare con la Scozia. Di seguito il comunicato del Torino.
Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Che Adams hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.