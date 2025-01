Venezia, Di Francesco: "La squadra va migliorata"

"Dobbiamo alzare l'asticella, d'ora in avanti non possiamo più sbagliare, ormai i punti valgono doppio. Questa squadra non deve mollare nulla, ma dobbiamo mettere più qualità in quello che andiamo a fare. E' chiaro che dobbiamo migliorarci anche attraverso il mercato. Alla squadra mancano determinate caratteristiche per cambiare le partite in corso. Vediamo cosa porterà questa ultima settimana, anche se speravo di avere alcuni rinforzi mirati e pronti già per queste gare decisive di gennaio". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, commentando il pareggio nel derby salvezza con il Verona. "Adesso dobbiamo portare a casa i punti e creare quella positività che ci mantenga vivi - ha aggiunto -. Siamo la squadra che ha perso più punti in situazioni di vantaggio. Addirittura 24. Soltanto con un terzo di questi saremmo in posizione tranquilla. Ma non serve a nulla recriminare. Guardiamo avanti - ha ribadito -, vediamo cosa porta il mercato rispetto anche alla disponibilità economica che abbiamo".