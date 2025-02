Venezia: Crnigoj, Sverko, Sagrado, Duncan, Doumbia e Oristanio a parte

La squadra arancioneroverde, guidata da mister Di Francesco, si è riunita questa mattina a Ca’ Venezia proseguendo gli allenamenti in preparazione della prossima gara di campionato, che si disputerà domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio “Pier Luigi Penzo” contro l’AS Roma. La sessione, iniziata con un lavoro di forza in palestra, si è poi svolta in campo, dove il gruppo ha eseguito un’esercitazione tecnico-tattica e una partita a tema. Črnigoj, Sverko, Sagrado, Duncan, Doumbia e Oristanio hanno svolto un lavoro personalizzato a parte.