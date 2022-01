Venezia: 14 positivi nel gruppo squadra, a rischio il match con l'Inter

VERSO INTER-VENEZIA

Per quanto non precisato si tratterebbe di 8 giocatori e 6 membri dello staff

Il match di sabato pomeriggio (ore 18) a San Siro tra l'Inter e il Venezia è a forte rischio rinvio. Stamani infatti il club lagunare ha comunicato che "oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid-19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra". Detto questo, il Venezia ha aggiunto che "informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".

Da quanto trapelato, si tratterebbe di 8 giocatori e 6 membri dello staff. Il numero di calciatori positivi è determinante per decidere sul rinvio o meno, visto che con il nuovo protocollo vige la soglia dei 9 positivi (il 35% della rosa considerata di 25 giocatori) per poter stoppare la partita con l'intervento della Asl. A questo punto, tenuto conto anche degli ulteriori controlli che verranno effettuati nelle prossime ore, non resta che attendere: di certo il match è quanto meno a rischio e per l'Inter, dopo il rinvio della partita contro il Bologna, si tratterebbe nel caso del secondo match da recuperare in un calendario che da febbraio sarà quanto mai fitto di impegni.