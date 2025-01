Vendita Lucchese, Comune: "Perplessi su nomi acquirenti"

"Siamo come sempre vigili sulla situazione della Lucchese 1905, che stiamo seguendo da molto vicino in questi ultimi mesi. In merito alle ultime notizie relative all'imminente cessione, e ai nomi di cui siamo venuti a conoscenza, manifestiamo forti perplessità su alcuni di essi". E' quanto afferma in una nota l'amministrazione comunale di Lucca a proposito della cessione del club rossonero. "Auspichiamo che il gruppo del presidente Bulgarella agisca con senno, consapevolezza e rispetto, mettendo la squadra in mano ad una compagine seria con delle prospettive, e non incorrendo in decisioni avventate, come emerso in questi giorni, che potrebbero mettere a repentaglio il futuro della Lucchese 1905, bene dei tifosi e di tutta la città". Amministrazione, viene ricordato, che "ha sostenuto e supportato la società rossonera fin dal proprio insediamento, con ingenti investimenti sulle strutture ed una collaborazione costante e senza precedenti su tutti i fronti, perché l'interesse da tutelare è quello della Lucchese. In questa delicata fase, il Comune di Lucca palesa però uno stato di preoccupazione per le vicende in corso e si riserva, qualora la strada intrapresa non fosse ritenuta idonea a garantire trasparenza e continuità gestionale e il club dovesse passare nella mani di soggetti ritenuti non idonei, di agire a tutela della città e del nome del club".