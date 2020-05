“Vecchietti” a chi? Gli over 30 sono i giocatori più ricercati del mercato

LA TENDENZA

Non ci sono solo Haaland e Werner a tenere banco nel calciomercato italiano. Soprattutto negli ultimi mesi, dove magari il campo non ha parlato ma i telefoni di dirigenti e procuratori sono sempre occupati. A gennaio c'è stato il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan e lo stesso svedese potrebbe di nuovo fare le valigie nei prossimi mesi. Olivier Giroud, invece, in inverno è stato vicino a Lazio e Inter, che si potrebbe consolare con un altro over 30 alla ricerca di rivincite: Edinson Cavani.

E dunque: “vecchietti” a chi? A guardare le cifre di Zlatan Ibrahimovic in questa stagione, anzi, si direbbe che lo svedese non ha perso quasi nulla del vecchio smalto: quattro gol in 10 partite (non tutte giocate da titolare) sono un bottino tutt'altro che disprezzabile per un giocatore che a ottobre compirà 39 anni, perdipiù in un Milan che fino a dicembre navigava a metà classifica e che con questo “cavallo di ritorno” si è riaffacciato alla zona-Europa. Al punto che i rossoneri incrociano le dita in attesa dell'esito degli esami per l'infortunio di ieri, anche se si teme uno stop non banale. Ad ogni modo, Ibra nell'ultimo mese è stato al centro delle discussioni di mercato e certamente vuole capire la fattibilità e le potenzialità del progetto tecnico milanista per il prossimo anno, prima di guardarsi intorno (lo vuole il suo amico Sinisa Mihajlovic al Bologna).

Quello di Ibrahimovic sembra un caso-limite, in realtà suggerisce una chiara dinamica di questi mesi. Sull'altro lato del Naviglio, infatti, Antonio Conte chiede rinforzi alla società, anche perché le voci su Lautaro Martinez al Barcellona sono sempre più insistenti: il nome più caldo di queste ore è Edinson Cavani (33 anni), in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e oscurato dalla presenza di Mauro Icardi. Chiudendo il cerchio delle big come non citare il caso-Ronaldo: per l'allora 33enne fenomeno portoghese la Juventus, solo un anno fa, ha speso 100 milioni più bonus. Ora sulla carta d'identità c'è scritto 35 e CR7 è tornato quello di Madrid, con 25 reti in 32 gare.

Per un Ronaldo che ha fermato il tempo c'è un Higuain che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per il viaggio in Argentina, che molti hanno collegato a un possibile ritorno al River Plate. Non è un mistero che il 32enne Pipita voglia tornare un giorno ai Millonarios e se il rendimento resta tale (otto gol in 34 presenze) non è escluso che siano proprio i bianconeri a spingere per una cessione che porterebbe sicuramente qualche decina di milioni nelle casse societarie, anche per non rischiare di perdere il giocatore a zero nel 2021.

Ma non esistono solo i grandi attaccanti: la moda degli over 30 coinvolge tutti i ruoli. E così, se Pepe Reina negli ultimi anni ha giocato per Napoli, Bayern Monaco e Milan (e anche nella sessione invernale ha avuto mercato in Inghilterra, tanto da giocare per l'Aston Villa), ci sono centrocampisti esperti che possono ancora dare tanto alle loro prossime squadre: è il caso di Giacomo Bonaventura e Radja Nainggolan. “Jack” (31 anni ad agosto) sembra fuori dai progetti del Milan ed è molto vicino alla Roma, mentre il cartellino del belga (32 anni) appartiene all'Inter ma i nerazzurri, che già in estate lo hanno prestato al Cagliari, con molta probabilità lo inseriranno in qualche trattativa.