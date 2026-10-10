Vanoli: "Sbagliato l'approccio. Fatto piano quello che volevamo fare"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato dopo la sconfitta contro il Genoa a Marassi: "Abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Dobbiamo diventare ancora squadra e si diventa anche quando capisci la situazione dove vai a giocare. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano. Poi gli errori individuali ci hanno portato sotto di due gol. Dobbiamo guardare le cose positive, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo. Quando abbiamo segnato dovevamo essere un po' più lucidi e pazienti a far girare la palla. Siamo una squadra giovane che deve capire anche questo. Quando lavori lo fai in prospettiva futura. Sarebbe però un alibi. Io penso che sia stato sbagliato l'approccio. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa e mi prendo io la responsabilità. Abbiamo preso questo schiaffo e deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani. Questa squadra reagisce, ha qualità ma non si deve innervosire. C'è il fatto che però dobbiamo prendere meno gol".