Chiellini: "La Figc sta ripartendo dalle persone giuste"

24 Lug 2026 - 14:10
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"Serve un po' di cambiamento, ma credo che, piano piano, sia in atto. Credo che le persone che ora stanno arrivando, e che tra l'altro abbiamo anche visto, siano le persone giuste per ripartire. Poi serve professionalità". Lo ha detto Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, parlando del nuovo corso della Figc a margine della presentazione della prima edizione dell'International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, nato in collaborazione tra Juventus e il Politecnico di Torino. "Oggi siamo qui per presentare questo master proprio per dare un'opportunità a tante persone del nostro mondo, non solo del mondo dello sport ma in generale, di accrescere le competenze le proprie competenze e alzare il livello", ha aggiunto.

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