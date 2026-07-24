De Rossi: "Il prossimo compleanno spero di festeggiarlo con il Genoa in Europa"

"Il bilancio fin qui è positivo per l'atteggiamento della squadra, abbiamo fatto tanti allenamenti intensi e non si stanno risparmiando per apprendere le nostre idee", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport De Rossi che si è detto impressionato da "un paio di giovani aggregati che mi stanno colpendo ed è un po' tornare indietro, è stato anche il mio percorso. Dobbiamo capire in quale misura potranno aiutarci".