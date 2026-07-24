De Rossi: "Il prossimo compleanno spero di festeggiarlo con il Genoa in Europa"

"L'anno prossimo spero di stare ancora qui a festeggiare con un anno in più, ma anche una competizione in più da giocare. Può essere un sogno utopistico, ci sono tante squadre forti davanti a noi e non vogliamo illudere nessuno. I sogni però li hanno tutti e sono gratis, soprattutto nel giorno del compleanno". In occasione del suo 43esimo compleanno l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha fatto il punto sul pre-campionato della squadra e gli obiettivi per la prossima stagione.
"Il bilancio fin qui è positivo per l'atteggiamento della squadra, abbiamo fatto tanti allenamenti intensi e non si stanno risparmiando per apprendere le nostre idee", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport De Rossi che si è detto impressionato da "un paio di giovani aggregati che mi stanno colpendo ed è un po' tornare indietro, è stato anche il mio percorso. Dobbiamo capire in quale misura potranno aiutarci".
Infine il mercato. "Stiamo lavorando sull'essere pronti sul mercato, stiamo visionando tanti profili. Mettere un po' di qualità tecnica potrebbe aiutarci, senza perdere la nostra matrice basata sull'intensità. Un centrocampista e un attaccante? Si, ma dobbiamo prima guardare alle uscite. Ne abbiamo già fatta una che è Ekhator che secondo me sarà un giocatore importante", ha concluso.