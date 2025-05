Valladolid, Ronaldo annuncia la vendita delle quote di maggioranza

Dopo la retrocessione in Liga 2 e le numerose proteste dei tifosi contro Ronaldo, proprietario del club, l'ex giocatore di Inter e Milan ha annunciato di aver venduto le quote di maggioranza del Valladolid a un "gruppo di investimento nordamericano" che conta anche su un "supporto finanziario di un fondo europeo". Da tempo Ronaldo non si faceva vedere allo stadio proprio per evitare le contestazioni. Aveva acquistato il club nel 2018: dopo un discreto inizio, la squadra ha continuato a fare su e giù da Liga a Liga 2 (sedicesimo il primo anno, tredicesimo quello dopo. Nel 2020/21 la prima retrocessione a cui era seguita subito la promozione; nel 2022/23 altra retrocessione e subito nuova promozione ma quest'anno è ancora retrocesso con l'ultimo posto in classifica).