Napoli campione, Raspadori: "Non ci sto capendo più niente"

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-0 e che è valso la conquista dello scudetto. Sensazioni? "Non ci sto capendo niente, devo ancora realizzare. L'atmosfera dimostra cosa abbiamo combinato, in 3 anni 2 volte". Decisivo, quest'anno come due anni fa. "Questa sera è stata il coronamento di una stagione. Abbiamo sofferto tanto e lavorato tantissimo. Traguardo che ci siamo meritati insieme alla gente. Ora pensiamo solo a festeggiare". Avete la percezione di cosa avete fatto: "Impossibile non averla, basta vedere l'arrivo oggi allo stadio. Potevamo solo giocare e regalare una gioia a tutta questa gente che ama questa maglia più di ogni cosa".