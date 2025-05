"Questa sconfitta ci fa capire che siamo ancora lontani da quello che il Como vuole essere nel futuro": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la sconfitta contro l'Inter. "Si può sempre dare di più, provare a migliorare. Questa sconfitta mi fa molto male e per questo oggi non potrò riposare normalmente. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, non c'è un'altra strada. Sono molto orgoglioso che la squadra non molli mai".