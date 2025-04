United, Amorim difende Onana: "Capitano stagioni sottotono"

Amorim si schiera con Onana. Il tecnico portoghese ha annunciato il ritorno da titolare del portiere camerunese contro il Lione dopo l'esclusione in campionato contro il Newcastle. Una scelta figlia degli errori in serie dell’estremo difensore ex Inter: "In tutto ciò che si fa ci si trova davanti a due strade. Se alla fine sarà davvero bravo domani, e io ne sono sicuro, è una buona decisione, ma il contrario è una cattiva decisione. Non si sa mai. Sto cercando di essere molto chiaro sulle cose, di fare le valutazioni, di essere semplice e di non pensarci troppo". Poi l'allenatore dei Red Devils ha parato delle qualità del suo portiere e di come queste non possano sempre essere allo stesso livello: "André Onana ha già dimostrato di essere un giocatore di punta dell'Inter. A volte ci sono stagioni in cui non rendiamo al meglio".