Under21 prosegue preparazione verso Europeo, Nunziata 'stiamo lavorando bene'

A otto giorni dall'esordio nel Campionato Europeo si avvicina l'ora delle scelte per Carmine Nunziata, che entro la mezzanotte di domani dovrà comunicare alla Uefa la lista ufficiale dei 23 convocati per il torneo continentale. Sabato il tecnico ha dovuto effettuare i primi 'tagli', lasciando a casa Marco Palestra, Simone Pafundi e Sebastiano Esposito: "Sono tutti ragazzi meritevoli di venire all'Europeo - spiega Nunziata - purtroppo devo necessariamente escludere qualcuno. Dispiace non poter portare qualche ragazzo che ha fatto tutto il percorso, questo è uno dei momenti più brutti per un allenatore". Dopo la prima settimana di preparazione a Cesenatico, da ieri la squadra si è trasferita a Tirrenia, nel centro sportivo diventato negli ultimi anni una sorta di quartier generale per gli Azzurrini: "Abbiamo fatto un primo raduno un po' più blando, qui invece abbiamo iniziato a lavorare sulla qualità. Sinora sono molto soddisfatto, stiamo lavorando bene". Nelle scelte sulle convocazioni inciderà molto, e non potrebbe essere altrimenti, la condizione atletica: "Dovendo giocare ogni tre giorni è fondamentale che i ragazzi stiano in forma. A livello di testa questo è un gruppo che ha sempre dimostrato di essere molto concentrato, sa che vuol dire andare a giocare una competizione del genere e vuole far bene". Nel primo pomeriggio ha raggiunto il CPO di Tirrenia anche Francesco Pio Esposito. L'attaccante dello Spezia - a cui domenica non è bastato segnare il 19° gol stagionale nel ritorno della finale dei play-off di Serie B con la Cremonese per regalare la promozione alla squadra ligure - aveva accusato un problema al ginocchio nella finale d'andata e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: "Faremo una risonanza per vedere come sta - spiega Nunziata - e poi prenderemo la decisione migliore per noi e per il ragazzo". Si stanno invece allenando a circa 100 chilometri da Tirrenia, nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, Diego Coppola e Cesare Casadei, chiamati da Spalletti per le prime due gare della Nazionale maggiore nelle qualificazioni al Mondiale. A meno di sorprese, il difensore del Verona e il centrocampista del Torino partiranno poi per l'Europeo: "Quasi sicuramente ci saranno, domani faremo le scelte definitive".