Under 21, Italia al bivio con la Svizzera: in caso di sconfitta addio Europei

EUROPEI UNDER 21

Dopo la contestata sconfitta con la Francia all'esordio, gli Azzurrini hanno bisogno assolutamente dei tre punti

© Getty Images Dopo lo scandalo con la Francia, l'Italia Under 21 torna in campo stasera alle 18 a Cluj nel secondo match del gruppo D contro la Svizzera. Agli Azzurrini serve una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti degli Europei di categoria, mentre in caso di sconfitta l'eliminazione sarebbe matematica e l'ultimo match contro la Norvegia sarà ininfluente. Situazione complicatissima anche in caso di pareggio, con i ragazzi di Nicolato che non sarebbero più padroni del proprio destino.

Risultato a parte, condizionato dalla disastrosa prova dell'arbitro e dei suo assistenti, Nicolato ha ricevuto buone risposte dai suoi contro la Francia e contro gli elvetici cambierà poco. In difesa Lovato prende il posto di Pirola, mentre come esterno sinistro Parisi viene preferito a Udogie che ha sulla coscienza il 2-1 dei Galletti. In attacco Gnonto dal 1' al fianco di Pellegri, con Cambiaghi che si accomoda in panchina.

TUTTE LE COMBINAZIONI

- Se vince la Svizzera la Nazionale Under 21 resterebbe a 0 punti con una sola partita da disputare. La Svizzera volerebbe a quota 6 strappando il biglietto per i quarti con il risultato di Francia-Norvegia che diventerebbe ininfluente. Anche se i transalpini dovessero perdere entrambe le gare, sarebbero avvantaggiati per l'esito dello scontro diretto con l'Italia.



- In caso di pareggio contro la Svizzera, l'Italia dovrebbe aspettare il risultato di Francia-Norvegia. Se i transalpini dovessero vincere, allora gli Azzurrini dovrebbero vincere contro la Norvegia nell'ultimo match e sperare di avere una differenza reti migliore rispetto alla Svizzera. Con un pareggio tra Francia e Norvegia, l'Italia dovrebbe poi vincere assolutamente l'ultima partita contro la Norvegia e sperare poi sempre nel computo della differenza reti, anche se un pareggio tra Francia e Svizzera eliminerebbe i ragazzi di Nicolato.



- In caso di vittoria dell'Italia, il discorso per la qualificazione sarebbe apertissimo. Gli azzurrini aggancerebbero la Svizzera e sarebbero in vantaggio in caso di arrivo a pari punti. In quel caso poi sarebbe fondamentale il risultato di Francia-Norvegia, con l'Italia che potrebbe qualificarsi facendo risultato nell'ultimo match contro la Norvegia.

