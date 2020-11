Under 21, Islanda-Italia 1-2: Pobega fa volare gli azzurrini

UNDER 21

L’Italia Under 21 vince 2-1 in Islanda e vede sempre più vicina la qualificazione agli Europei 2021. Azzurrini in vantaggio al 35’ con una bella azione sulla sinistra di Sottil concretizzata poi da Pobega con un sinistro sotto la traversa. La squadra di Nicolato viene agguantata da una deviazione di Willumsson, che approfitta di un’uscita sbagliata di Carnesecchi. A 2’ dalla fine il centrocampista dello Spezia firma la doppietta del successo.

L’Islanda non aveva mai perso in casa in questo girone di qualificazione, ma si arrende a Tommaso Pobega. La doppietta del centrocampista dello Spezia (di proprietà del Milan), al suo esordio da titolare, regala tre punti pesantissimi agli azzurrini, che adesso vedono gli Europei 2021 veramente a un passo.

Il match resta bloccato per la prima mezz’ora di gioco, con l’Italia che va in pressing costante sull’avversario. Gli azzurrini sbloccano il risultato al 35’: grazie azione sulla sinistra di Sottil che mette al centro un pallone respinto corto e malamente dalla difesa islandese, Pobega colpisce di prima intenzione e scaglia un mancino potente sul primo palo dal vertice dell’area piccola. La sfera s’insacca sotto la traversa. La formazione di Nicolato potrebbe raddoppiare al 40’: ancora Sottil va via sulla sinistra, ma sul suo traversone Scamacca manca di pochissimo l’impatto con il pallone quasi sulla linea.

Nella ripresa aumenta l’intensità del vento. L’Italia sembra controllare il vantaggio, ma al 63’ subisce l’1-1: c’è confusione sugli sviluppi di una rimessa laterale, Carnesecchi esce male e sul tiro di Baldursson arriva la deviazione decisiva di Willumsson sotto misura. Dopo diversi minuti di sofferenza, gli ospiti hanno la forza e la caparbietà di trovare il prezioso gol vittoria all’88’: servito dal solito Sottil sulla sinistra, Pobega stoppa e tira da fuori area. La sua conclusione, deviata, s’infila nell’angolino basso e batte il portiere islandese. Contro il Lussemburgo, domenica, può arrivare la qualificazione matematica.