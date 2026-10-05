Under 21, incredibile Ndour: gol alla Polonia da oltre 60 metri

Cher Ndour entra di diritto nella storia del calcio italiano. Il centrocampista della Fiorentina si è reso protagonista di un gol pazzesco nella gara dell'Under 21 italiana contro la Polonia. Sul 2-0 per gli azzurri (di Koleosho e dello stesso Ndour i primi due gol), il capitano dell'Under 21 di Baldini ha infilato il portiere avversario, a centrocampo con la sua squadra alla ricerca di una complicata rimonta, con un destro da oltre 60 metri al 54'. Un gol pazzesco che ha lasciato di stucco tutto il pubblico e lo stesso ct degli azzurrini.