Under 16, Italia supera 1-0 Portogallo nel torneo di sviluppo Uefa

Grandissima prova della Nazionale Under 16, che chiude in bellezza il Torneo di Sviluppo Uefa, andato in scena dal 29 maggio al 3 giugno in Portogallo. All'Estádio da Medideira di Amora, gli Azzurrini del tecnico Marco Scarpa piegano 1-0 i padroni di casa lusitani, aggiudicandosi la manifestazione con un percorso netto: tre partite, tre vittorie. A decidere il match in favore dell'Italia è stata la rete realizzata all'80' dal fantasista della Juventus, Thomas Corigliano. "Sono felicissimo per i ragazzi, per lo staff e per la Federazione - sottolinea il tecnico azzurro - È il coronamento di un percorso netto, che ci ha visti vincere tutte e tre le partite (Italia-Corea del Sud 3-2 del 29 maggio, Norvegia-Italia 1-2 del 31 maggio e Portogallo-Italia 0-1 del 3 giugno, ndr). Abbiamo portato a casa una partita combattuta ed equilibrata, trovando il gol in un momento delicato della gara, grazie a una grande prestazione di carattere. Chiudiamo la stagione con quattro vittorie consecutive, perché prima del torneo avevamo anche battuto in amichevole la Cechia (2-0 del 10 aprile). È il modo migliore per i ragazzi di affacciarsi alla prossima stagione. Questo torneo è stato un ottimo test internazionale in vista di quelle che saranno le qualificazioni europee del prossimo anno".