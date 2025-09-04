Una squadra di soli Ibrahimovic in EA Sports FC 26

Electronic Arts Inc. ha annunciato l’arrivo dell'illustre Zlatan FC in EA SPORTS FC 26. In questo modo i fan potranno finalmente giocare nei panni dell’icona nel suo ruolo preferito: tutti quanti! Zlatan FC sarà disponibile nella modalità Calcio d’inizio in FC 26, con una divisa e un logo esclusivi, ispirati (e richiesti) in prima persona dalla leggenda svedese. Tempo fa Zlatan ha dichiarato di poter giocare in tutti gli 11 ruoli, e ora avrà finalmente l’occasione di farlo in FC 26. Zlatan è felice di potersi finalmente esprimere in tutte le zone del campo», ha dichiarato Zlatan Ibrahimović, Zlatan FC Manager, Portiere, Attaccante, Difensore e Centrocampista - - I tifosi non dovranno più decidere chi schierare in quale ruolo, perché avranno a disposizione il miglior giocatore: me".
Noto per la sua personalità audace dentro e fuori dal campo, l’attaccante carismatico ha vissuto una carriera prolifica tra Europa e Nord America e, con Zlatan FC, vede trasformarsi in realtà una delle sue citazioni più iconiche. I giocatori di FC non solo potranno rivivere la sua abilità nel segnare gol in attacco, ma avranno anche l’occasione di vedere Zlatan tornare in difesa con un intervento all'ultimo minuto, compiere una parata spettacolare, dirigere il centrocampo o urlare istruzioni dalla linea laterale.
"Noi di EA SPORTS FC siamo orgogliosi di riunire le più grandi squadre di calcio del mondo nelle nostre iniziative e, da fan di lunga data dello Zlatan FC, sono entusiasta di vedere la squadra fare il suo debutto digitale in EA SPORTS FC 26 - ha dichiarato James Salmon, Senior Director, EA SPORTS FC Franchise Activation -. La nostra community ha a lungo chiesto a gran voce il ritorno di Zlatan in FC e siamo entusiasti che i fan possano prendere il controllo di questo illustre club e dei suoi giocatori di spicco come Zlatan, Zlatan e… Zlatan".
La squadra presenta un’identità visiva unica che rappresenta pienamente l’ex nazionale svedese – oggi ICONA di FC 26 – e celebra la sua prestigiosa carriera insieme all’inizio di una nuova era per Zlatan e EA SPORTS FC. Il logo rappresenta una tradizione in continua evoluzione, la stessa che ha contraddistinto il percorso di Zlatan verso la gloria, e presenta una “Z” audace e di grande impatto che sta a significare, beh, Zlatan.
I tifosi avranno la possibilità di giocare con Zlatan FC nella modalità Calcio d’inizio in FC 26, con la squadra selezionabile nella categoria “Resto del Mondo”. Zlatan FC sarà disponibile in EA SPORTS FC 26 al lancio mondiale il 26 settembre, e sarà disponibile in accesso anticipato dal 19 settembre per chi ha prenotato l’Ultimate Edition.
