Una squadra di soli Ibrahimovic in EA Sports FC 26

Electronic Arts Inc. ha annunciato l’arrivo dell'illustre Zlatan FC in EA SPORTS FC 26. In questo modo i fan potranno finalmente giocare nei panni dell’icona nel suo ruolo preferito: tutti quanti! Zlatan FC sarà disponibile nella modalità Calcio d’inizio in FC 26, con una divisa e un logo esclusivi, ispirati (e richiesti) in prima persona dalla leggenda svedese. Tempo fa Zlatan ha dichiarato di poter giocare in tutti gli 11 ruoli, e ora avrà finalmente l’occasione di farlo in FC 26. Zlatan è felice di potersi finalmente esprimere in tutte le zone del campo», ha dichiarato Zlatan Ibrahimović, Zlatan FC Manager, Portiere, Attaccante, Difensore e Centrocampista - - I tifosi non dovranno più decidere chi schierare in quale ruolo, perché avranno a disposizione il miglior giocatore: me".