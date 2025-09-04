Napoli, 11 murales per celebrare la storia del club allo stadio Maradona

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera alla realizzazione del progetto artistico proposto dalla Fondazione Jorit, "La formazione ideale della storia del Napoli". L'intervento, che sarà interamente a titolo gratuito per il Comune, prevede la creazione di undici murales monumentali sulla parete esterna dello Stadio Diego Armando Maradona, lungo via Giambattista Marino. L'iniziativa, promossa dallo street artist Jorit, vuole trasformare una parte dello stadio in una galleria d'arte a cielo aperto. I murales raffigureranno i volti dei calciatori che hanno segnato in modo indelebile la storia del club partenopeo, con l'obiettivo di celebrare l'identità sportiva e culturale della città. "Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della Fondazione Jorit", dichiara il sindaco Gaetano Manfredi. "Questa opera di rigenerazione urbana renderà omaggio ai nostri campioni e arricchirà il patrimonio artistico della città, offrendo ai tifosi azzurri e ai visitatori un nuovo simbolo di appartenenza e orgoglio". Il progetto si inserisce nel quadro di valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della città, promuovendo la collaborazione con soggetti privati in un'ottica di mecenatismo e sussidiarietà orizzontale. La Fondazione Jorit si farà carico di tutti i costi di progettazione e realizzazione, stimati in 50mila euro, e l'opera, una volta completata, diventerà di proprietà del Comune.