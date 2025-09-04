Logo SportMediaset
Calcio

Valencia, Beltran si presenta: "L'ultimo periodo alla Fiorentina è stato duro"

04 Set 2025 - 17:30

Trasferitosi al Valencia nelle battute finali del calciomercato, Lucas Beltran si è presentato parlando dell'ultimo periodo della sua carriera: "A Firenze mi allenavo ma non giocavo, non è stato facile. La società pensava solo a vendermi, anche se alla fine sono stati molto corretti ad accettare il prestito per darmi la possibilità di mettermi di nuovo in gioco. Il Valencia ha una grande storia e in passato questa maglia è stata indossata da grandi giocatori, mi impegnerò per essere all'altezza di questo club".

