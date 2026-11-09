Una Juve con gli attributi ma la crisi non è superata

Quando Pellegrino dopo tre minuti e mezzo ha portato avanti la Fiorentina, molti tifosi della Juve hanno temuto un Marassi-bis, un'imbarcata come quella contro il Genoa. Invece la squadra di Spalletti - che aveva comincia con il piglio giusto prima di prendere gol - ha avuto una grande reazione. Ha continuato a giocare, chiuso la Fiorentina nella sua area e grazie ai guizzi di un Kolo Muani davvero in splendide condizioni psicofisiche ha raggiunto il pareggio con Woltemade. Poi un altro calo di tensione, il gol di Nije (con Vicario incerto nell'uscita bassa e la coppia Bremer-McKennie passiva nel leggere lo sviluppo dell'azione). Ma tredici minuti dopo il secondo pareggio, grazie a Bremer e a un'uscita sconsiderata di De Gea. Certo nel concitato finale Vicario ha salvato il risultato: su Brescianini prima e Mastantuono poi. E anche nel primo tempo due sfondoni di Lucumi sarebbero potuti costare cari alla causa juventina.