L'ANALISI

Una Juve con gli attributi ma la crisi non è superata

Dimostrazione di carattere per la squadra di Spalletti: funziona la coppia Kolo Muani-Woltemade con il supporto di un trequartista

di Matteo Dotto
09 Nov 2026 - 07:45
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Quando Pellegrino dopo tre minuti e mezzo ha portato avanti la Fiorentina, molti tifosi della Juve hanno temuto un Marassi-bis, un'imbarcata come quella contro il Genoa. Invece la squadra di Spalletti - che aveva comincia con il piglio giusto prima di prendere gol - ha avuto una grande reazione. Ha continuato a giocare, chiuso la Fiorentina nella sua area e grazie ai guizzi di un Kolo Muani davvero in splendide condizioni psicofisiche ha raggiunto il pareggio con Woltemade. Poi un altro calo di tensione, il gol di Nije (con Vicario incerto nell'uscita bassa e la coppia Bremer-McKennie passiva nel leggere lo sviluppo dell'azione). Ma tredici minuti dopo il secondo pareggio, grazie a Bremer e a un'uscita sconsiderata di De Gea. Certo nel concitato finale Vicario ha salvato il risultato: su Brescianini prima e Mastantuono poi. E anche nel primo tempo due sfondoni di Lucumi sarebbero potuti costare cari alla causa juventina.

Spalletti si gode il primo gol in campionato di Woltemade (che ha avuto anche sul piede la possibilità del raddoppio) ma soprattutto un Kolo Muani davvero brillante. Non ha segnato il 9 francese, ma a parte i due assist a Woltemade di cui sopra è sempre stato nel vivo dell'azione. Defilato sulla fascia destra può sprigionare meglio corsa e progressione. Nel triangolo offensivo bianconero forse andrebbe premiato di più Alajbegovic rispetto a un Boga troppo timido. Ma con Zhegrova e il rientrante Conceiçao sarà lavoro per Spalletti fare le scelte migliori tra i quattro fantasisti bianconeri.

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Qualche problema di più in difesa: in mezzo Lucumi ha fornito una prova alquanto pasticciata e Bremer di questi tempi sembra più affidabile come incursore che come regista arretrato: lui e McKennie hanno fatto da spettatori in occasione del gol di Njie dopo che Jimenez aveva crossato comodamente senza opposizione di Cabal. Vicario - non impeccabile nell'uscita bassa che ha provocato il gol di Njie - è stato poi decisivo a salvare il pareggio opponendosi alle velenose conclusioni di Brescianini e Mastantuono. Un pareggio che comunque non può soddisfare Spalletti, al di là delle giuste recriminazioni per un rigore non fischiato per un braccio in area di Joao Mario. La vetta della classifica è sempre a 11 punti di distanza e il quarto posto (ieri del Como, oggi del Milan) è sempre a -6. In questa sosta potrebbero recuperare Nico Gonzalez e Conceiçao, alla ripresa ci sarà un trittico di partite che potrà dire molto sul futuro: Venezia in casa, Como fuori e Udinese in casa.     

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