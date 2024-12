Un 2024 molto nerazzurro con una spruzzata di bianconero

Solo in Coppa Italia l’Inter non è riuscita a giocarsela fino alla fine, lasciando andare avanti il Bologna in un ottavo di finale contro il Bologna in cui si cominciò a intuire la voglia di volare degli uomini di Thiago Motta, poi gratificati a fine stagione da una storica qualificazione per la Champions League. All’atto finale si sono presentate la Juventus (salvata da Milik nel ritorno delle semifinali contro la Lazio) e l’Atalanta, giustiziera del Milan nei quarti e della Fiorentina In semifinale.