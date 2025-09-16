Uefa e Fifpro, tutela campionati nazionali e salute giocatori

Il Presidente Uefa Aleksander Ceferin e il Presidente Fifpro Europe David Terrier si sono incontrati la scorsa settimana a Tirana, a margine di una riunione del Comitato Esecutivo Uefa, per riaffermare il loro impegno comune a tutelare la salute dei giocatori e a plasmare un futuro sostenibile per il calcio europeo, in cui il calcio a livello nazionale rappresenta un pilastro della sua identità, unità e sviluppo. Entrambe le organizzazioni hanno sottolineato la necessità di soluzioni collettive e lungimiranti che tutelino il benessere dei giocatori all'interno di un ecosistema competitivo integrato. In questo contesto, hanno ribadito che il calcio a livello nazionale deve continuare a prosperare come forza centrale nel calcio europeo. Per i giocatori, rappresentare il proprio Paese è il sogno di una vita. Per il calcio, le competizioni per nazionali sono fonte di ispirazione e di forza di unità, creando momenti di orgoglio e di festa condivisi oltre i confini nazionali. Le nazionali costituiscono anche la spina dorsale finanziaria del calcio, in quanto prima e insostituibile fonte di solidarietà che sostiene l'intera piramide e consente tutte le attività di sviluppo e di base delle federazioni nazionali. I due presidenti hanno ribadito che un rapporto solido e complementare tra le competizioni per club e quelle per nazionali è essenziale per la salute del calcio europeo. Hanno riconosciuto che l'attuale intensità del calendario esercita una pressione crescente sui giocatori e hanno convenuto che è giunto il momento per le parti interessate - Uefa, federazioni nazionali, leghe, club e sindacati dei giocatori - di collaborare su quadri normativi che proteggano la salute e il benessere dei giocatori, rafforzando al contempo i valori e i benefici a lungo termine della piramide calcistica europea. Questo spirito di responsabilità condivisa affonda le sue radici nel Memorandum d'intesa firmato da Uefa e Fifpro Europe nel 2024, che ha rafforzato il ruolo dei giocatori nella governance del calcio e ha gettato le basi per una cooperazione strutturata, anche attraverso il Comitato per il dialogo sociale dell'UE, in cui le principali parti interessate sono rappresentate a livello europeo. "La nostra collaborazione con Fifpro Europe riflette una responsabilità condivisa nel proteggere la salute dei giocatori e rafforzare le basi del calcio", ha dichiarato il Presidente Uefa Aleksander Ceferin. "Il calcio a livello nazionale rimane un pilastro dell'identità e dell'unità dell'Europa. Con l'aumento delle richieste nei confronti dei giocatori, è più importante che mai collaborare - con federazioni nazionali, leghe, club e giocatori - per trovare soluzioni equilibrate per il futuro di questo sport". "Siamo tutti consapevoli che il calendario ha raggiunto un punto di svolta", ha dichiarato il Presidente di Fifpro Europe, David Terrier. "Abbiamo la responsabilità collettiva di agire. In Europa, siamo fortunati ad avere gli strumenti e i partner - tra cui club, leghe e federazioni nazionali - per elaborare protocolli che proteggano il benessere dei giocatori e garantiscano che il calcio a livello nazionale e di club continui a ispirare, unire e crescere".