Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Uefa e Fifpro, tutela campionati nazionali e salute giocatori

16 Set 2025 - 09:14

Il Presidente Uefa Aleksander Ceferin e il Presidente Fifpro Europe David Terrier si sono incontrati la scorsa settimana a Tirana, a margine di una riunione del Comitato Esecutivo Uefa, per riaffermare il loro impegno comune a tutelare la salute dei giocatori e a plasmare un futuro sostenibile per il calcio europeo, in cui il calcio a livello nazionale rappresenta un pilastro della sua identità, unità e sviluppo. Entrambe le organizzazioni hanno sottolineato la necessità di soluzioni collettive e lungimiranti che tutelino il benessere dei giocatori all'interno di un ecosistema competitivo integrato. In questo contesto, hanno ribadito che il calcio a livello nazionale deve continuare a prosperare come forza centrale nel calcio europeo. Per i giocatori, rappresentare il proprio Paese è il sogno di una vita. Per il calcio, le competizioni per nazionali sono fonte di ispirazione e di forza di unità, creando momenti di orgoglio e di festa condivisi oltre i confini nazionali. Le nazionali costituiscono anche la spina dorsale finanziaria del calcio, in quanto prima e insostituibile fonte di solidarietà che sostiene l'intera piramide e consente tutte le attività di sviluppo e di base delle federazioni nazionali. I due presidenti hanno ribadito che un rapporto solido e complementare tra le competizioni per club e quelle per nazionali è essenziale per la salute del calcio europeo. Hanno riconosciuto che l'attuale intensità del calendario esercita una pressione crescente sui giocatori e hanno convenuto che è giunto il momento per le parti interessate - Uefa, federazioni nazionali, leghe, club e sindacati dei giocatori - di collaborare su quadri normativi che proteggano la salute e il benessere dei giocatori, rafforzando al contempo i valori e i benefici a lungo termine della piramide calcistica europea. Questo spirito di responsabilità condivisa affonda le sue radici nel Memorandum d'intesa firmato da Uefa e Fifpro Europe nel 2024, che ha rafforzato il ruolo dei giocatori nella governance del calcio e ha gettato le basi per una cooperazione strutturata, anche attraverso il Comitato per il dialogo sociale dell'UE, in cui le principali parti interessate sono rappresentate a livello europeo. "La nostra collaborazione con Fifpro Europe riflette una responsabilità condivisa nel proteggere la salute dei giocatori e rafforzare le basi del calcio", ha dichiarato il Presidente Uefa Aleksander Ceferin. "Il calcio a livello nazionale rimane un pilastro dell'identità e dell'unità dell'Europa. Con l'aumento delle richieste nei confronti dei giocatori, è più importante che mai collaborare - con federazioni nazionali, leghe, club e giocatori - per trovare soluzioni equilibrate per il futuro di questo sport". "Siamo tutti consapevoli che il calendario ha raggiunto un punto di svolta", ha dichiarato il Presidente di Fifpro Europe, David Terrier. "Abbiamo la responsabilità collettiva di agire. In Europa, siamo fortunati ad avere gli strumenti e i partner - tra cui club, leghe e federazioni nazionali - per elaborare protocolli che proteggano il benessere dei giocatori e garantiscano che il calcio a livello nazionale e di club continui a ispirare, unire e crescere". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

02:04
Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

02:45
SRV RULLO MILAN ALLEGRI ALTRO CHE CALMA: VIA LA GIACCA (MUSICATO) 15/9

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

02:03
SRV RULLO INTER UNA CHAMPIONS DI PROBLEMI (MUSICATO) 15/09 SRV

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

02:17
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA BORUSSIA DORMTUND 15/9 SRV

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

02:18
SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

01:46
SRV RULLO NAPOLI, CONTE MISSIONE CHAMPIONS (MUSICATO) 15/9 OK DEFINITIVO

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

01:28
SRV RULLO LAZIO-ROMA TENSIONE DERBY 15/9 SRV

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

02:00
SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

01:55
SRV MILAN MODRIC INFINITO 15/9 SRV

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

00:38
DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

00:30
DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:10
Napoli, Beukema in dubbio per il City
10:03
Alto rischio sicurezza, Serbia-Albania via da Belgrado
09:14
Uefa e Fifpro, tutela campionati nazionali e salute giocatori
08:13
Nazionale donne: amichevole con Giappone il 24/10, poi doppio test con Usa
23:34
Como, Paz: "In undici contro undici ce l'avremmo fatta"