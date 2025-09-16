Nazionale donne: amichevole con Giappone il 24/10, poi doppio test con Usa

Prima il test con il Giappone, poi la tournée negli Stati Uniti per la doppia affascinante sfida con la Nazionale di casa nel quarantesimo anniversario della sua fondazione. Il 2025 delle Azzurre, reduci dall'entusiasmante cammino all'Europeo, si chiuderà con impegni probanti e dal grande fascino: venerdì 24 ottobre l'Italia tornerà dopo 28 anni a Como per il test con le nipponiche, a cui ne farà seguito un altro - sempre in casa - in via di definizione. Il mese successivo volerà invece in Florida dove venerdì 28 novembre a Orlando e lunedì 1° dicembre a Fort Lauderdale sono in programma i match con la selezione più titolata al mondo.