Caso ultrà, il questore di Milano: "Possibile effetto domino su altre tifoserie"

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha fatto il punto sulla situazione della criminalità in città e nell'occasione è tornato anche a parlare dell'inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan: "C’è adesso, nelle condotte delle due tifoserie, una discontinuità evidente - le parole di Megale -. Da una sacca patologica, quale erano le attività degli ultras prima delle indagini, si è passati a una situazione che non può che giovare allo sport". Il questore ha poi sottolineato come le indagini e gli arresti effettuati possano generare un "effetto domino anche sulle tifoserie di altri club in altre città".