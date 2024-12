Ultimo allenamento del 2024 per la Roma di Ranieri

Ultimo allenamento dell'anno per la Roma di Claudio Ranieri che si è riunita a Trigoria per il lavoro quotidiano in preparazione del derby contro la Lazio del prossimo 5 gennaio. Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico e prima del consueto brindisi di Capodanno, infatti, la squadra giallorossa ha svolto una parte di lavoro atletico e tecnico, per concludere con una partitella finale. Una seduta per iniziare a preparare la stracittadina che anticipa il bagno di folla previsto per domani quando, alle ore 15, si apriranno i cancelli del "Tre Fontane" per l'allenamento a porte aperte nel quale i tifosi giallorossi accorreranno nell'impianto romano per sostenere i calciatori e il tecnico, chiamati a una prova decisiva nel derby che, in una stagione fin qui avara di soddisfazioni, potrebbe rappresentare la vera svolta per una risalita importante in classifica.