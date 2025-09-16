Ufficializzati i nuovi tecnici Uefa Pro, tra i promossi Fabregas e Pisacane

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa Pro, che nei giorni scorsi hanno superato gli esami finali del corso. I tecnici neo abilitati hanno ottenuto così la massima qualifica possibile, che consente loro di poter guidare qualsiasi squadra, anche ai più alti livelli europei. Alla luce degli esami sostenuti - ovvero una prova orale sulle materie di Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Psicologia e Comunicazione, oltre alla discussione della tesi - i migliori del corso sono risultati essere l'attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini, e l'osservatore del Sassuolo, Alberto Maresi, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dai due tecnici dell'attuale Serie A, ovvero i 'mister' di Como e Cagliari, Cesc Fabregas e Fabio Pisacane.