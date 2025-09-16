Giudice sportivo Serie B, multe a Pescara, Frosinone e Padova
16 Set 2025 - 16:21
In riferimento alle partite della terza giornata del campionato di Serie B, il giudice sportivo Emilio Battaglia ha inflitto una multa di 4mila euro al Pescara, di 3mila al Frosinone e al Padova. Nessun giocatore squalificato.
