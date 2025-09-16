Bologna, Rowe si presenta: "Voglio fare gol e assist. Non ci sono rancori con Rabiot"

"La città e i tifosi sembrano molto coinvolgenti, l'atmosfera allo stadio è emozionante. La cultura e lo stile di gioco sono diversi ma non vedo l'ora di mettermi alla prova. Al Marsiglia avevo De Zerbi, un allenatore caratterialmente simile a Italiano, in questi giorni sto cercando di trovare con lui la giusta intesa per capire cosa vuole che io faccia in campo. Mi sembra che l'allenatore voglia un calcio diretto, con qualità e intensità con la palla ai piedi e pressione sull'avversario in fase di non possesso".