UEFA: INCHIESTA CONTRO MONTENEGRO PER RAZZISMO

26/03/2019

L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Montenegro per "comportamento razzista" da parte dei suoi tifosi in occasione della gara persa ieri in casa contro l'Inghilterra (5-1) valida per la qualificazione a Euro 2020. Il caso verrà esaminato il prossimo 16 maggio. Il Montenegro èsotto inchiesta anche per il lancio, da parte dei propri sostenitori, di oggetti e fumogeni oltre che per problemi di ordine pubblico.