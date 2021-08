Uefa, ecco i candidati per i premi 2020/2021: in lizza anche Mancini e Jorginho

PREMI UEFA

Il ct dell'Italia campione d'Europa e il regista azzurro candidati rispettivamente al titolo di miglior allenatore e miglior giocatore della passata stagione

Ci sono anche Roberto Mancini e Jorginho tra i candidati al premio Uefa come miglior allenatore e miglior giocatore della stagione 2020/2021. Il ct azzurro campione d'Europa dovrà vedersela con Pep Guardiola e Thomas Tuchel, finalisti di Champions League con Manchester City e Chelsea, mentre il regista sfiderà il compagno di club Ngolo Kanté e il gioiello del City, Kevin De Bruyne. I vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2021/22, in programma giovedì 26 agosto a Istanbul. Getty Images

A selezionare le mini liste di tre candidati è stata una giuria composta dai ct delle 24 squadre partecipanti a Euro 2020, dai tecnici delle 80 squadre partecipanti alla fase a gruppi delle ultime edizioni di Champions ed Europa League e 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media, uno per ciascun paese membro della Uefa. Ct e allenatori non hanno potuto votare per se stessi né per i propri giocatori. Nelle motivazioni la Uefa definisce Mancini "Il principale artefice del successo dell'Italia, che dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa 2018 ha vinto Uefa Euro 2020 in grande stile. La vittoriosa finale contro l'Inghilterra è stata la 34/a gara consecutiva senza sconfitte per gli azzurri".

Selezionate anche le candidate come miglior giocatrice della stagione 2021/2022, tutte e tre del Barça campione d'Europa: la capocannoniere della Champions Jennifer Hermoso e le compagne Lieke Martens e Alexia Putellas. Per quanto riguarda gli allenatori del calcio femminile, invece, i tre in lizza sono Lluis Cortés del Barcellona, Peter Gerhardsson della nazionale svedese e Emma Hayes del Chelsea.

Il 26 agosto saranno annunciati anche i vincitori per ruolo e verranno eletti la migliore e il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione 2021/2022.