Udinese, Udogie perde il controllo dell'auto e si schianta contro un bar

Nottata da dimenticare quella tra mercoledì e giovedì per Destiny Udogie: l'esterno sinistro dell'Udinese si è schiantato contro i tavolini esterni di un bar nel centro di Udine dopo aver perso il controllo della propria automobile. Il 20enne, già ceduto al Tottenham per 20 milioni di euro ma rimasto in prestito ai friulani sino a fine stagione, avrebbe causato danni per migliaia di euro, come riportato dal Messaggero Veneto.