Udinese-Milan, a bordocampo c'è Zaccheroni

Una bella notizia nel pre-partita di Udinese-Milan. Allo stadio c'è anche Alberto Zaccheroni, l'ex allenatore che ha portato in Europa i friulani e ha vinto uno scudetto nel '99 con i rossoneri, che ha fatto ritorno al Friuli dopo l'incidente casalingo che lo ha coinvolto a inizio 2023 e per il quale ha rischiato la vita. Le sue condizioni sono nettamente migliorate ora, tanto che Zaccheroni è stato l'ospite speciale per questo incontro di Serie A: "Bentornato mister".