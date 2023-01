Serie A, Udinese-Bologna 1-2: rimonta rossoblù, espugnata la Dacia Arena

UDINESE-BOLOGNA 1-2

I friulani sognano dopo la rete di Beto, che si vede annullare la possibile doppietta, ma vanno ko: Sansone e Posch firmano il 2-1 ospite nella ripresa

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Esulta il Bologna alla Dacia Arena: sconfitta 2-1 l'Udinese, che subisce un'altra rimonta e arriva a dieci gare senza vittoria. L'ultimo successo è datato 3 ottobre per i friulani, che allora sognavano l'Europa. Nella gara odierna, Beto firma il vantaggio al 10' e si vede annullare la doppietta cinque minuti dopo, ma nella ripresa è tutta un'altra storia: Sansone (60') e Posch (80') firmano la rimonta. Felsinei a 22 punti, friulani fermi a 25.

LA PARTITA

Alla Dacia Arena viene certificata la crisi dell'Udinese, che dopo aver dominato nel primo tempo viene rimontata e sconfitta dal Bologna: finisce 2-1 per i felsinei, coi padroni di casa che non vincono dal 3 ottobre e da dieci gare consecutive. Emozioni sin dall'avvio a Udine, con Orsolini a sprecare una buona chance. Al 10', l'Udinese passa: sul cross di Success, Beto gira in rete col sinistro e porta in vantaggio i bianconeri. Passano cinque minuti e l'attaccante trova il raddoppio, che viene però annullato dopo un lungo controllo al Var. I friulani mantengono così un risicato vantaggio sul Bologna, ma sfiorano ancora il bis: Soumaoro evita un gol già fatto con un grande intervento. Nel finale di tempo, la grande chance per i felsinei: la rete di Sansone, che aveva anticipato Becao, viene annullata per offside. Nella ripresa, il pressing del Bologna si fa intenso e arriva il pareggio: lo trova l'onnipresente Sansone, schierato da falso nueve, che fulmina Silvestri con un tiro dal limite. Si ristabilisce l'equilibrio, ed entrambe le squadre si sbilanciano a caccia del gol: Orsolini grazia l'Udinese, Skorupski salva gli ospiti. All'81', ecco la rete decisiva: la firma Posch, con un tocco sporco di testa dopo la spizzata di Schouten. Nel finale di partita ecco l'assedio friulano, ma Success spreca una prima occasione e Skorupski lo anticipa nel recupero. L'ultima chance è del Bologna, che colpisce il palo con Barrow al 94' ed esulta: espugnata la Dacia Arena, l'Udinese viene sconfitta 2-1 e resta ferma a 25 punti. Salgono a 22 i ragazzi di Thiago Motta.

LE PAGELLE

Beto 6.5 - Con Pereyra è l'anima dell'Udinese nel primo tempo: segna la rete del vantaggio e ne troverebbe un'altra, che viene annullata. Meno efficace nella ripresa, ma è l'ultimo ad arrendersi.

Success 5.5 - Tanto fumo e poco arrosto. I movimenti ci sono, mancano però efficacia e abilità realizzative nella partita odierna. Spreca clamorosamente il 2-2 in due occasioni, trovando anche un grande Skorupski.

Sansone 7 - Da una situazione di necessità è nata una grande arma per il Bologna. Da falso nueve, suona la carica nel finale di primo tempo e realizza nel secondo, mandando in tilt il terzetto difensivo avversario coi suoi movimenti.

Skorupski 7 - Sulla vittoria ci sono anche le sue mani. Realizza almeno tre interventi decisivi, tuffandosi come un gatto su Success nel recupero.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2) - Silvestri 6; Becão 6, Bijol 5.5, Pérez 5 (29' st Ebosse 5.5); Pereyra 6.5, Lovric 5.5 (18' st Tolgay Arslan 5.5), Walace 5 (39' st Nestorovski sv), Makengo 5.5 (18' st Samardzic 6), Udogie 6; Beto 6.5, Success 5.5. All. Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Ehizibue, Pafundi.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 7; Posch 6.5, Soumaoro 6, Lucumí 5.5, Lykogiannis 5.5 (28' st Cambiaso 6); Moro 6.5, Schouten 6; Aebischer 6 (28' st Soriano 5.5), Ferguson 7, Orsolini 6 (40' st Kasius sv); Sansone 7 (40' st Barrow sv). All. Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Raffaeli, Sosa, Pyyhtiä, Amey.

Arbitro: Volpi.

Marcatori: 10' Beto (U), 15' st Sansone (B), 35' st Posch (B).

Ammoniti: Lucumí (B), Walace (U), Soriano (B), Ferguson (B).

LE STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato (3P), tante quante nelle precedenti 29 in Serie A.

-L’Udinese ha registrato una striscia di 10 partite senza alcuna vittoria in Serie A (6N, 4P) per la prima volta dal maggio 2018 (14 in quel caso).

-L’Udinese ha perso due match di fila in campionato, in tutto il 2022 solo una volta i rossoblù avevano subito due sconfitte consecutive in Serie A (anche in quel caso nel mese di gennaio).

-Stefan Posch è il difensore del Bologna che ha preso parte a più gol in questo campionato: tre (due reti e un assist).

50° gol di Nicola Sansone in carriera nei maggiori 5 campionati europei; il classe '91 non trovava la rete in Serie A dal 27 aprile scorso contro l'Inter.

-Prima di oggi, l'ultima rete di Nicola Sansone in trasferta in Serie A risaliva all'1 dicembre 2019 v Napoli - da allora aveva infatti trovato cinque gol, tutti al Dall'Ara.

-A partire dallo scorso campionato, solo Domenico Berardi (14) e Rafael Leão (13) hanno fornito più assist di Isaac Success (11) tra gli attaccanti in Serie A.

-Beto ha segnato un gol in entrambe le due sfide contro il Bologna alla Dacia Arena in campionato, solo contro Sassuolo e Cagliari ha realizzato più reti in generale in Serie A (tre a entrambi).

-18° gol di Beto in Serie A, questa al minuto 10 è stata la sua rete più rapida messa a segno dall'inizio di un match nel torneo.

-A partire da novembre 2021 Beto ha realizzato 15 gol in Serie A, tutti su azione. Nel periodo, solo Rafael Leão ha segnato altrettante reti nel torneo tutte su azione.