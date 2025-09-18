Udinese, verso il soldout contro il Milan

Si va verso il primo soldout stagionale per l'Udinese nell'anticipo casalingo di sabato sera con il Milan. Al momento, ci sono tagliandi soltanto in tribuna, mentre il resto del Bluenergy stadium è già tutto esaurito. Dopo l'allenamento a porte aperte di ieri, con 400 fedelissimi che hanno incitato la squadra, mister Runjaic medita sulla formazione da proporre per cercare di restare nella zona nobile della classifica. Si va verso una conferma dello schieramento - ancora imbattuto - proposto nelle prime tre gare stagionali: mancheranno Bayo, Lovric e Padelli, tutti recuperabili per la Coppa Italia con il Palermo della prossima settimana. A gara in corso, ci sarà sicuramente una chance anche per Zaniolo, il cui debutto casalingo è attesissimo dai supporter bianconeri.