Udinese, Runjaic verso l'Inter: "Fattibile venire via da San Siro con punti"

"È fattibile venire via da lì con punti - è l'auspicio espresso dal tecnico tedesco - servirà l'energia necessaria. Serviranno intensità e coesione. Anche i piazzati saranno fondamentali, l'Inter è molto forte su questo particolare". A proposito dei nerazzurri, si era parlato dell'interesse per Solet: "Le offerte devono essere soddisfacenti per tutti, questa non lo è stata. La questione è chiusa, gli ho parlato e ha detto che continuerà con noi. Quindi rimane qui".