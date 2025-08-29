Logo SportMediaset
Udinese, Runjaic verso l'Inter: "Fattibile venire via da San Siro con punti"

29 Ago 2025 - 15:56
© IPA

© IPA

"Andiamo a Milano e sappiamo di non essere i favoriti. Ma non abbiamo nulla da perdere, è un qualcosa di cui l'Inter è ben consapevole. Sono abituati a questa situazione, sono tra le tre squadre più forti d'Italia. Hanno meccanismi consolidati e giocano insieme da anni. Vogliamo fare una buona partita ed essere solidi". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di domenica sera della sua Udinese.

"Dobbiamo fare di più rispetto al Verona, non è stata una gara semplice e il risultato sarebbe potuto essere differente - ha ammesso - L'allenamento di ieri a porte aperte è stata un'occasione speciale per noi e i tifosi. I miei giocatori sanno cosa li aspetta e cosa devono dare in campo per portare a casa dei punti. Non vogliamo andare a Milano solo per far esperienza ma per essere un avversario scomodo per l'Inter".

"È fattibile venire via da lì con punti - è l'auspicio espresso dal tecnico tedesco - servirà l'energia necessaria. Serviranno intensità e coesione. Anche i piazzati saranno fondamentali, l'Inter è molto forte su questo particolare". A proposito dei nerazzurri, si era parlato dell'interesse per Solet: "Le offerte devono essere soddisfacenti per tutti, questa non lo è stata. La questione è chiusa, gli ho parlato e ha detto che continuerà con noi. Quindi rimane qui".

Circa l'inserimento dei nuovi, l'allenatore dei friulani ha spiegato: "Contro il Verona non abbiamo fornito una bella prestazione ma neanche così brutta, ci sono state delle cose fatte bene, avevamo fatto degli aggiustamenti rispetto ad altre volte, con Kristensen al centro della difesa, l'esordio di Bertola, un ragazzo ancora giovanissimo come Iker Bravo titolare contro l'Inter continuerà il processo di crescita". Un passaggio chiave il tecnico l'ha fatto sull'attacco: "Per l'undici titolare, non abbiamo molti motivi per cambiare - sono state le parole di Runjaic - Buksa vedremo cosa potrà darci, non so dirvi quanti minuti possa avere domenica ma può dare molto anche subentrando dalla panchina. Ci saranno piccoli cambiamenti ma non voglio stravolgere la squadra". 

