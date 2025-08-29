Logo SportMediaset
Pisa, Gilardino: "Contro la Roma non ho mai vinto da allenatore. Su Gasp... "

29 Ago 2025 - 17:01

"La Roma? C'è un maestro come Gasperini, e sin dalla prima partita contro il Bologna si è visto il dinamismo, la ferocia di questa squadra. Sono forti nei singoli e nel gruppo. Sono convinto che i ragazzi daranno tutto. Contro la Roma da allenatore non ho mai perso in Serie A. Dovrei fare gli scongiuri? Ma non ho mai battuto Gasperini, è un mister che riesce a far entrare subito i propri concetti nella testa dei calciatori". Così Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, nella conferenza stampa della vigilia di Pisa-Roma, in programma domani alle 20:45.

