Como, Fabregas: "Ringrazio Cutrone, addio non definitivo"

Il Parma ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Patrick Cutrone, l'attaccante arriva dal Como in prestito con diritto di opzione. E il tecnico dei lariani, Cesc Fàbregas commenta così il trasferimento del suo giocatore durante la conferenza stampa di vigilia di Bologna-Como, in programma domani alle 18:30: "Cutrone lo posso solo ringraziare, è un prestito e non un addio definitivo. Lui si giocherà tutta la stagione e farà 10-12 gol in Serie A, è un giocatore che ha reso possibile la promozione dalla Serie B alla A. Ha un pensiero forte e vuole andare al Mondiale. Io qui non posso garantirgli chi gioca e chi no. Lui è molto forte di testa, proverà a giocarsela così che Gattuso possa convocarlo e andare in Nazionale".