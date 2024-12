"Il primo gol è stato un grande regalo, non doveva succedere e da lì la partita è cambiata. Contro l'Inter non puoi fare questo tipo di errori perché poi ti fanno male". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, intervistato da Mediaset dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia. "Siamo in un processo, è normale che ci siano alti e bassi e ci saranno anche nel futuro. Dobbiamo concentrarci sul lavoro e sui dettagli, imparando da ogni errore".